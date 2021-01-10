Yaay'ı diğer platformlardan ayıran özellik ise rozet sistemi oldu. Yaay, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına sunduğu rozetler, diğer platformlarından ayrışıyor. Kullanıcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kategorileri takip edebilmektedir.

YAAY NEDİR, YAAY KİMİN?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Twitter ile oldukça benzer özellikler taşıyan Yaay, ana sayfasında da Twitter'dan bolca esintiler taşıyor. Oldukça yeni olan bu uygulama, 2 Eylül 2020 tarihinde kullanıma açılmıştır.