WhatsApp'ın 2021 yılı itibariyle desteği keseceği Android telefonlar ise şöyle:

HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2.

Facebook'a bağlı olan WhatsApp'a göre, 2021'den itibaren yukarıda saydığımız sürümlerden daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda WhatsApp çalışmayacak. SSS destek sayfasında WhatsApp, önümüzdeki yıldan itibaren WhatsApp'ın çeşitli Apple veya Android telefonlarda çalışmayacağını bildirmiş oldu.