Açan şokla karşılaşıyor! WhatsApp'ta yılların saltanatı bitti! Flaş karar dünden itibaren resmen kullanımına son verdi. Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp dünyanın çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak listenin başında yer alıyor. Yeni özellikleri ve güncellemeleriyle çok konuşulan uygulama bu kez flaş bir karara imza attı. 2021'den itibaren iOS9'dan daha eski sürümlere sahipseniz artık akıllı telefonlarınızda Whatsapp çalışmıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı hangi marka cihazların WhatsApp kullanamayacağını merak etmeye başladı.

BAZI MODELLERE DESTEK VERMEYECEK

2020'nin sona ermesi ile bazı akıllı telefonlara verdiği desteğe son verdi. Whatsapp güncellediği destek sayfasında iOS 9'un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık Whatsapp'ı kullanamayacağını duyurdu.