Sosyal medya hesabı üzerinden roketin fırlatılma anlarını paylaşan SpaceX, fırlatılan ve yörüngedeki görevlerinden dönen roketlerin ilk aşamalarını indirmeye çalıştığı bir yüzen iniş rampası olan ve Atlantik Okyanusu'nda bulunan 'Just Read the Instructions' isimli gemisine roketin ilk aşamasının indiğini bildirdi.