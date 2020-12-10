Elon Musk’a ait SpaceX'in "Starship SN8" adlı roket prototipi test sırasında patladı

100 TONLUK KARGO TAŞIMAK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİ

Starship roketi, Musk'ın özel uzay şirketi tarafından gelecek görevlerde Ay ve Mars'a insan ve 100 ton kargo taşımak için geliştirilen 16 katlı prototip uzay aracıydı.SpaceX'in yeni geliştirilen üç Raptor motorunun ilk kez kullanıldığı Starship prototipi, 12 bin 500 metre yüksekliğe ulaşması amaçlanmıştı.