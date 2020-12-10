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Elon Musk’a ait SpaceX'in "Starship SN8" adlı roket prototipi test sırasında patladı

Son dakika haberine göre ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu özel uzay taşımacılık firması SpaceX'in, "Starship SN8" adlı roket prototipi Teksas'ta yapılan test sırasında patladı. Starship roketi, Musk'ın özel uzay şirketi tarafından gelecek görevlerde Ay ve Mars'a insan ve 100 ton kargo taşımak için geliştirilen 16 katlı prototip uzay aracıydı.

AA
DHA
10.12.2020 10:16 - Son Güncelleme: 10.12.2020 10:34
Elon Musk’a ait SpaceX'in Starship SN8 adlı roket prototipi test sırasında patladı

ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX'in "Starship SN8" adlı roket prototipi test sırasında patladı.

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Elon Musk’a ait SpaceX'in Starship SN8 adlı roket prototipi test sırasında patladı

Talihsiz denemenin Boca Chica test sahasında gerçekleştiği belirtildi.

Elon Musk’a ait SpaceX'in Starship SN8 adlı roket prototipi test sırasında patladı

SpaceX'in Mars yolculuğunda kullanılmak üzere tasarladığı roket prototipi test için fırlatıldı.

Elon Musk’a ait SpaceX'in Starship SN8 adlı roket prototipi test sırasında patladı

Musk, konuya ilişkin, olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.

Elon Musk’a ait SpaceX'in Starship SN8 adlı roket prototipi test sırasında patladı

100 TONLUK KARGO TAŞIMAK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİ
Starship roketi, Musk'ın özel uzay şirketi tarafından gelecek görevlerde Ay ve Mars'a insan ve 100 ton kargo taşımak için geliştirilen 16 katlı prototip uzay aracıydı.SpaceX'in yeni geliştirilen üç Raptor motorunun ilk kez kullanıldığı Starship prototipi, 12 bin 500 metre yüksekliğe ulaşması amaçlanmıştı.

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