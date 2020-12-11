"Space.com" internet sitesindeki habere göre, işlevi gizli tutulan uydu, Boeing ve Lockheed Martin ortaklığı United Launch Allience (ULA) tarafından üretilen "Delta 4" ağır taşıyıcı roketiyle, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
ABD'de keşif uydularının tasarlanması, üretimi, fırlatılması ve işletilmesinden sorumlu istihbarat birimi Ulusal Keşif Ofisine (NRO) ait uydunun hangi görev için kullanılacağı bilinmiyor.
Uydunun 26 Ağustos ve 26 Eylül'de planlanan fırlatışları, teknik sorunlar nedeniyle ertelenmişti.
SPACEX'İN TEST ETTİĞİ UZAY MEKİĞİ İNİŞ SIRASINDA PATLADI
Öte yandan ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in "Starship" mekiğinin SN8 prototipi, test sırasında patladı.
SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica test sahasında yürüttüğü deneme uçuşunda personel taşıma özelliği bulunan mekik bir süre infilak etti.
Uçuşun ardından dikey alçalma manevrasına geçen mekik, yere temas etmesinin ardından patladı.
SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakıt iletim tankının basıncının inişteki yanma sırasında düşük seviyede olduğunu, bu durumun da mekiğin yere temasının olması gerekenden yüksek hızda gerçekleşmesiyle sonuçlandığını belirtti.
"Biz ihtiyacımız olan tüm veriyi aldık." ifadesini kullanan Musk, SpaceX ekibini tebrik eti.
SpaceX, Starship'i Mars yolculuğunda kullanmayı planlıyor.