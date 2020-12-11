SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yakıt iletim tankının basıncının inişteki yanma sırasında düşük seviyede olduğunu, bu durumun da mekiğin yere temasının olması gerekenden yüksek hızda gerçekleşmesiyle sonuçlandığını belirtti.