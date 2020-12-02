Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.12.2020 10:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2020 10:25
    ABONE OL

    'li girişimci 'tan Mars müjdesi! Tarihi ilk kez açıkladı

    Son dakika haberi... 'li girişimci ve SpaceX’in sahibi , Mars'a insan göndereceği merak edilen tarihi açıklayarak, “Muhtemelen 6 yıl içinde olacak” dedi. Geçtiğimiz günlerde kapsülü ile ’dan , ve ile ve ’ndan (JAXA) 'yi uzay istasyonuna gönderilmişti.

    DHA
    Musk'tan Mars müjdesi

    Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan SpaceX'in sahibi Elon Musk, merakla beklenen Mars'a insan gönderileceği tarihi açıkladı.

    Almanya'nın başkenti Berlin'deki 'Axel Springer Ödülleri'nde görüntülü konuşan Musk, "Muhtemelen 6 yıl içinde olacak.

    Şanslıysak belki 4 yıl sonra" dedi. Mask, iki yıl içinde Mars'a ekipsiz bir gemi gönderilmesinin planlandığını da söyledi.

    Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Crew Dragon kapsülü test görevine başlamıştı.

    Geçtiğimiz günlerde Crew Dragon kapsülü ile NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi uzay istasyonuna gönderilmişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya ABD'li girişimci Elon Musk'tan Mars müjdesi! Tarihi ilk kez açıkladı