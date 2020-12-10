ABD'de 46 eyalet ve ABD Federal Ticaret Komisyonu, ''tekelcilik ve rekabeti imkansız hale getirmekle'' suçladığı sosyal medya devi Facebook'a iki dava açtı.

ABD'deki 50 eyaletten 46'sınının başsavcıları, Washington DC bölgesi ve Guam Adası ile Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'a karşı iki antitröst davası açtı.