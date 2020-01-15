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  • 15.01.2020 16:49
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 17:22

Son dakika: 'ya erişim yasağı kaldırıldı

Son dakika haberi... 'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar, 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Wikipedia, Türkiye'de 2017 tarihinden bu yana erişime kapalıydı.

1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan 'nın açılmasına karar verdi.

'nin Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının ardından Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar aldı. Mahkeme, kararı, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdi.

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?
Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.

Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.

Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

WIKIPEDIA NEDEN KAPANDI?
Wikipedia "Suriye iç savaşı'na dış müdahaleler" ve "Devlet destekli terörizm" başlıklarında Türkiye ile ilgili yer alan içerikler sebebiyle 2017 yılında erişime kapatılmıştı.

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