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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 07:41

Son dakika: ile ilgili yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı | Wikipedia ne zaman açılacak?

Son dakika haberine göre 'nin hakkındaki gerekçeli kararı açıklandı. Kararın BTK'ya ulaşmasının ardından Wikipedia'nın açılması bekleniyor.

Wikipedia ile ilgili yeni gelişme! Gerekçeli karar açıklandı

'nin, 'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazetede yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

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