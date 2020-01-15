Son dakika haberi... 2017 yılından bu yana Türkiye'den erişimi engellenen Wikipedia için Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Wikipedia'nın ne zaman açılacağı ile ilgili soruya, "Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır" diye cevap vermişti. Peki, Wikipedia ne zaman açılacak? Vikipedi neden kapandı? Wikipedia nedir? İşte cevaplar...

WİKİPEDİA NE ZAMAN AÇILACAK?

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi. Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı. Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.