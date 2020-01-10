Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Gül, "Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır." diye konuştu.

Bakan Gül'ün açıklamasından satır başları:

"(Nöbetçi noterlik uygulaması) 9 ayda 598 bin 572 kişi hafta sonu noterde işlem yaptı.

AİHM nezdinde Türkiye'deki ihlallere yönelik 2019'da, bir önceki yıla kıyasla ihlal kararı sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir.2019'da

AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatılmıştır. Görülen dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e

gerilemiştir.

(FETÖ ile mücadele) 289 fiili darbe davasının 272'sinin tamamlandığını, 17 davanın şu an derdest olduğunu ifade etmek isterim.

2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir. 2019 yılında AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Derdest dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e geriledi.

2019 yılında iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu uyuşmazlıkların 230 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır. Böylelikle 400 iş mahkemesinin bir yılda bakacağı dosyayı arabulucular çözdü. 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda ise 149 bin dosya arabulucuya sevk edilmiştir. Bunların 76 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır.

2019'da iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlık arabulucuya gitmiş, 230 bini anlaşmayla sonuçlanmış. Bu, 400 mahkemenin yılda bakacağı iş demek.

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu'nun Türkiye genelinde yaygınlaştırılması için tüm çalışmalar yapıldı. Bu konuda elbette yargı sonuçtur, olan hadiseyi cezalandırır ama ortak dileğimiz o kişi bu şiddete maruz kalmadan, yaralanmadan, saldırı yapılmadan bu işlerin önlenmesi."

Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır.