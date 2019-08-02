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  • 02.08.2019 15:28
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 15:35

'tan gelen büyük tehlike! Sakın bunu yapmayın yoksa para kaybedersiniz

aracılığı ile gelen büyük tehlike sosyal medyada ve forumlarda konuşulmaya başlandı. Whatsapp'ın şoke eden tehlikesini anlatmak gerekirse, ödüle ulaşmak amacıyla bağlantıyı tıklayan kullanıcılar teklifi nasıl bulduklarından uygulama hakkındaki görüşlerine kadar sorular içeren bir anket sayfasına yönlendiriliyor. Büyük ödüle ulaşabilmeleri için de bu teklifi en az 30 kişiye daha iletmeleri isteniyor. Aldatmacayı tasarlayanların hedefi tıklama sahtekarlığı yolu ile para kazanmak, yani bir kampanyanın operatörleri için gelir getiren sahte reklam tıklamalarını toplamak.

WhatsApp'tan gelen büyük tehlike! Sakın bunu yapmayın yoksa para kaybedersiniz. WhatsApp üzerinden yayılım sağlamaya çalışan internet dolandırıcıları, whatsapp uygulamasının yıldönümünü kutlamak amacıyla 1.000GB internet hediye edeceğini belirterek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. Oltalama (phishing) saldırıları bu insan davranışlarını istismar eder. Savunmanın birinci kuralı, alınan hiçbir mesaja körü körüne güvenmemektir. Gerçek olamayacak kadar güzel gelen mesajlardaki hiçbir şeye inanmayın, gerçek değildir.

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