WhatsApp'tan gelen büyük tehlike! Sakın bunu yapmayın yoksa para kaybedersiniz. WhatsApp üzerinden yayılım sağlamaya çalışan internet dolandırıcıları, whatsapp uygulamasının yıldönümünü kutlamak amacıyla 1.000GB internet hediye edeceğini belirterek kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. Oltalama (phishing) saldırıları bu insan davranışlarını istismar eder. Savunmanın birinci kuralı, alınan hiçbir mesaja körü körüne güvenmemektir. Gerçek olamayacak kadar güzel gelen mesajlardaki hiçbir şeye inanmayın, gerçek değildir.