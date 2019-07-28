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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 15:39

'ın gizli tehlikesi! Sevgilinize gelen mesajları...

yine çok konuşulacak bir konu ile gündeme geldi. Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın gizli özelliği yine gündeme bomba gibi düştü. WhatsApp'ın telefonu yanında bulunmayan insanların iletişime devam edebilmesi için çıkardığı özellik bazı geliştiricilerin gizliliğe müdahale isteğiyle birleşti, ortaya "Whatsapp for Whatscan" çıktı.

Whatsapp'ta yeni bir özellik ortaya çıktı! Bazıları için iyi bazıları için kötü bir gelişme ama gündeme bomba gibi düştü. Whatsapp getirdiği güncellemeler ile milyonları etkilemeye devam ediyor. Whatsapp for Whatscan en fazla dikkat çeken özellik olarak öne çıkıyor. Bu uygulama sayesinde Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyabiliyorsunuz.

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