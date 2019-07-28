Whatsapp'ta yeni bir özellik ortaya çıktı! Bazıları için iyi bazıları için kötü bir gelişme ama gündeme bomba gibi düştü. Whatsapp getirdiği güncellemeler ile milyonları etkilemeye devam ediyor. Whatsapp for Whatscan en fazla dikkat çeken özellik olarak öne çıkıyor. Bu uygulama sayesinde Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyabiliyorsunuz.