Dünyanın en yaygın kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp ile ilgili her gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda gelen haber ise milyonlarca kişiyi etkileyecek düzeyde. Siber tehdit durum raporuna gore eski sürüm WhatsApp'tan meydana getirilen sesli aramalarla casus yazılım yüklenip, kişisel bilgiler ele geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı savunma endüstri Başkanlığı'nın şirketi müdafa Teknolojileri Mühendislik ve ticaret A.Ş. (STM) yeni Siber Tehdit vaziyet Raporu yayımladı. Raporda kişisel verilere ulaşmak için cep telefonlarında kullanılan uygulamalardaki eksiklerden yararlanıldığına dikkat çekildi. Raporda WhatsApp üzerinden meydana getirilen bir saldırı hatırlatıldı. İşte Whatsapp'ın gizli tehlikesi ve detaylar