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WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

Akıllı telefon teknolojisi ve sosyal medyanın gelişmesi ile vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri olan Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıyan özellikler barındırıyor bünyesinde. Daha önce Whatsapp'ta sohbet esnasında boşluk tuşuna up uzun bir süre basmayı denediniz mi? WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biridir.

29.07.2019 14:04 - Son Güncelleme: 29.07.2019 14:05
WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

Facebook bünyesine katıldıktan sonra oldukça güçlenen ve yeni özellikleri ile kullanıcılara kolaylık sağlayan anlık mesajlaşma servisi WhatsApp şaşırtmaya devam ediyor.

WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa mesaj ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı! O tuşa bastığınızda... Milyonları sevindirdi!

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

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