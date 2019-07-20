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Rus merkezli çılgınlığı büyüyor! ABD'li senatörlerden 'a soruşturma çağrısı geldi

Dünya çapında çılgınlığa dönüşen Rus merkezli yaşlandırma uygulaması ABD’de tartışma yarattı. Senatörler, ’a gizlilik soruşturması için çağrı yaptı.

'Crazy'App!
FaceApp isimli uygulama, bir anda sosyal medyada trend oldu. Birçok kullanıcı, yaşlı fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Ünlü isimler de sosyal medyada hızla yayılan akıma ayak uydurdu. Yaşlılık hallerini instagram hesaplarından paylaşmaya başladı. Dikkatleri üzerine çeken uygulama, ABD'li senatörleri rahatsız etti. Senatör Chuck Schumer, 'ın, tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi. Schumer, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FaceApp'ın merkezinin Rusya'da olduğunu hatırlatarak, kullanıcılardan uygulamayı kullanmadan önce kişisel verilerine erişilmek için bütün izinlerin istendiğine dikkati çekti. Uygulamanın ulusal güvenlik ve mahremiyet konularında risk yarattığını belirten Schumer, FBI'dan Amerikalıların verilerinin Rus hükümetinin eline geçip geçmediği konusunda araştırma yapmasını istedi. Dünya çapında kullanılan yazılımların güvenlik açıklarını ortaya çıkarmasıyla bilinen geliştirici Robert Baptiste ve Google mühendisi Ivan Rodriguez ise uygulamanın bütün verileri sakladığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı.



ALEYNA TİLKİ



AJDA PEKKAN




KIVANÇ TATLITUĞ

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