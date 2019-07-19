FaceApp uygulaması kısa sürede popüler hale geldi. Ancak FaceApp'in sertifikalı bir sürümü gibi görünüp telefonlara zarar veren bir sahte FaceApp uygulaması ortaya çıktı. Bu uygulama MobiDash adlı zararlı reklam yazılımını bulaştırıyor. Ardından uygulamadaki zararlı modül kullanıcının cihazında kalmaya devam ederek reklam göstermeye başlıyor.

500 KULLANICI BU SORUNLA KARŞILAŞTI

Uygulama resmi olmayan kaynaklardan indirilip kurulduktan sonra sahte bir hata mesajı verip siliniyor. Bunun ardından, uygulamadaki zararlı modül kullanıcının cihazında kalmaya devam ederek reklam göstermeye başlıyor. Kaspersky verilerine göre son iki gün içinde 500 kullanıcı bu sorunla karşılaştı. İlk tespitler 7 Temmuz'da yapıldı. Yaklaşık 800 adet modül sürümü tanımlandı.