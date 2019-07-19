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  • 19.07.2019 19:32
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 19:45

Sahte uygulaması tehlike saçıyor! unuza zarar verebilir

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarla kısa sürede popüler hale gelen uygulamasının sahtesi ortaya çıktı. Siber güvenlik uzmanları, FaceApp’in sertifikalı bir sürümü gibi görünerek kullanıcıları kandıran sahte bir uygulama tespit etti. Bu uygulama kurbanların cihazlarına MobiDash adlı zararlı reklam yazılımını bulaştırıyor.

Sahte FaceApp uygulaması tehlike saçıyor!

FaceApp uygulaması kısa sürede popüler hale geldi. Ancak FaceApp'in sertifikalı bir sürümü gibi görünüp telefonlara zarar veren bir sahte FaceApp uygulaması ortaya çıktı. Bu uygulama MobiDash adlı zararlı reklam yazılımını bulaştırıyor. Ardından uygulamadaki zararlı modül kullanıcının cihazında kalmaya devam ederek reklam göstermeye başlıyor.

500 KULLANICI BU SORUNLA KARŞILAŞTI

Uygulama resmi olmayan kaynaklardan indirilip kurulduktan sonra sahte bir hata mesajı verip siliniyor. Bunun ardından, uygulamadaki zararlı modül kullanıcının cihazında kalmaya devam ederek reklam göstermeye başlıyor. Kaspersky verilerine göre son iki gün içinde 500 kullanıcı bu sorunla karşılaştı. İlk tespitler 7 Temmuz'da yapıldı. Yaklaşık 800 adet modül sürümü tanımlandı.

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