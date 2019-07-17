FaceApp yaşlandırma programı nedir, nasıl kullanılır? Tüm bilgilerinizi çalıyor...
FaceApp yaşlandırma uygulaması son günlerin fenomeni haline geldi. Ünlüsünden ünsüzüne herkes nedir bu yaşlandırma uygulaması, nasıl kullanır merak edip indiriyor. Ardından ise yaşlanmış hallerinin fotoğraflarını paylaşıyor. Buraya kadar oldukça eğlenceli. Ancak bu eğlence çok ciddi tehlike anlamına da geliyor. FaceApp yaşlandırma uygulamasının ardından artık fotoğrafınız size ait değil. Peki nasıl? İşte yaşlandırma uygulaması FaceApp'in gerçek yüzü...
Son günlerde sosyal medya platformları kendini yaşlandırmış insanlardan geçilmiyor. Akıllı telefonlar için Rus 'Wireless Lab' tarafından 2017'de yayınlanan ve ücretisiz olarak indirilen 'FaceApp' son günlerin fenomen uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Sporcusundan, siyasetçisine, ünlü, ünsüz herkes bu uygulamayı kullanarak kendilerinin yaşlanmış hallerini paylaşıyor.
Peki nedir bu FaceApp uygulaması? Nasıl kullanılıyor?
FaceApp uygulaması iOS ve Android cihazlar için AppStore ve Google Play Store'dan indirilebiliyor. Uygulama pek çok özelliği ile ücretsiz. Ancak reklamsız, filigransız ve genişletilmiş özellikler için premium sürümünü edinmeniz gerekiyor. FaceApp Pro sürümü için 1 aylık 23.99, 1 yıllık 122.99 ve ömür boyu kullanım için 269.99 TL ödemek gerekiyor.
NASIL KULLANILIYOR?
Akıllı telefonlara indirilen bu uygulama, görüntü işleme teknolojisiyle çalışıyor. Fotoğrafınızı çekiyorsunuz veya galeriden yüklüyorsunuz. Sonra birkaç dokunuşla filtreden geçiriyorsunuz. İşte bu kadar. Birkaç dokunuşla kendinizi 70'li yaşlarda buluyorsunuz. Yaşlanmanın yanı sıra ücretsiz olarak gençleşmek, saç şeklinizi değiştirmek ve gözlük takmak gibi filtreler kullanılabiliyor.
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Buraya kadar işin eğlence kısmı. Ancak programın aldığı izinler işin tehlikeli kısmı.
Uygulamayı indirdikten sonra sizden bazı izinler alınıyor. Bu izinler arasında yok yok. Kamera, çekilen fotoğraflar, videolar, cihaz içeriğini görüntüleme... Bunlar yalnızca bazıları. Uygulama mağazalarına girerek FaceApp'in istediği izinleri görebilirsiniz.
İş bununla sınırlı değil. Aynı zamanda bir de 'Gizlilik Sözleşmesi'ne göz atın. Verdiğiniz bu izinlerden toplanan verilerin nasıl kullanıldığı 'Gizlilik Sözleşmesi'nde yazıyor. Özellikle birkaç madde var ki, siz eğlenirken toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini açık açık gösteriyor.
NASIL YAŞLANDIRIYOR?
FaceApp kullanıcıları program üzerinden yaşlandırırken yapay zeka teknolojilerini kullanıyor. Program üzerinden çektiğiniz veya galerinizde bulunan fotoğrafınızı alıyor, yapay sinir ağları kullanılarak yaşlandırıyor. İşte bu andan itibaren o fotoğraf artık size ait değil programın veritabanına ait oluyor. Yani bir yüz tanıma arşivi oluşturuluyor.