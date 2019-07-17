FaceApp yaşlandırma programı nedir, nasıl kullanılır? Tüm bilgilerinizi çalıyor...

Uygulamayı indirdikten sonra sizden bazı izinler alınıyor. Bu izinler arasında yok yok. Kamera, çekilen fotoğraflar, videolar, cihaz içeriğini görüntüleme... Bunlar yalnızca bazıları. Uygulama mağazalarına girerek FaceApp'in istediği izinleri görebilirsiniz.

İş bununla sınırlı değil. Aynı zamanda bir de 'Gizlilik Sözleşmesi'ne göz atın. Verdiğiniz bu izinlerden toplanan verilerin nasıl kullanıldığı 'Gizlilik Sözleşmesi'nde yazıyor. Özellikle birkaç madde var ki, siz eğlenirken toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılabileceğini açık açık gösteriyor.