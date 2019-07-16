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  • 16.07.2019 22:41
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 22:44

büyük tehlike saçıyor! FaceApp yaşlandırma programıyla bir veri tabanı oluşturuluyor, kişisel bilgiler kopyalanıyor

Facebook, Twitter, Instagram... Hayatımızın vazgeçilmezi olan bu platformlarına dikkat... Son günlerin akımı olan , birçok kişi hatta ünlüler tarafından da kullanılmaya başlandı. Fakat, kimse tehlikenin farkında değil. Facebook ile başlayan yüz yașlandırma uygulamaları ve son günlerin trendi FaceApp, yüz tanıma sistemleri i bir veri tabanı oluşturuyor ve sizin genç yaşlı halinizi sisteme kayıt ediyor. En büyük tehlike ise bu verilerin başka yerlerde servis ediliyor olması. Bu verileri yüz tanıma şirketleri depoluyor ve kişisel verileri kopyalıyor... su, işgal ettiği bölgelerdeki 'e yönelik olarak yüz tanıma sistemi kullanıyor. Söz konusu uygulama iki nedenle kullanıyor. İlk sebep, İsrail'e çalışmak için geçen Filistinliler'i ayırt etmek, ikincisi ise "güvenlik" olarak sıralanıyor. İsrail bu uygulama ile daha hızlı sonuç alıyor. İşte eğlence amacıyla kullanılan FaceApp gibi programların doğuracağı tehlikeli sonuçlar...

Yüz tanıma teknolojisi kim olduğumuzu ve nereye gittiğimizi anında kaydedilebilen, paylaşılabilen ve analiz edilebilen, izi sürülebilir bir bilgiye dönüştürmeyi vadediyor.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ MAHREMİYETİ TEHDİT EDİYOR
Yüz tanıma teknolojisi on yıllardır var olsa da son yıllarda yapay zeka ve bilgisayar desteği sayesinde çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.Bu teknoloji artık sınırlarda insanları teşhis etmek, akıllı telefonların kilidini açmak, suçluları teşhis etmek ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılıyor.

Fakat bazı şirketler bu teknolojiyi daha da ileri götürerek insanların duygularını,niyetlerini algılayabileceklerini savunuyor.

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