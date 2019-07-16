Yüz tanıma teknolojisi kim olduğumuzu ve nereye gittiğimizi anında kaydedilebilen, paylaşılabilen ve analiz edilebilen, izi sürülebilir bir bilgiye dönüştürmeyi vadediyor.

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ MAHREMİYETİ TEHDİT EDİYOR

Yüz tanıma teknolojisi on yıllardır var olsa da son yıllarda yapay zeka ve bilgisayar desteği sayesinde çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.Bu teknoloji artık sınırlarda insanları teşhis etmek, akıllı telefonların kilidini açmak, suçluları teşhis etmek ve bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılıyor.

Fakat bazı şirketler bu teknolojiyi daha da ileri götürerek insanların duygularını,niyetlerini algılayabileceklerini savunuyor.