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  • 18.07.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:30

'ın yeni kuralları ortaya çıktı! Sakın bunu yapmayın! WhatsApp milyonlara dava açıyor!

Milyarlarca kullanıcısı olan kullanıcılarına dava açmaya hazırlanıyor. devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni aldığı karar ile gündeme geldi. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kurallarını ihlal edenlere adeta savaş açtı. Yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak sohbet gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin mesaj gönderimlerinde konuşma kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. Peki WhatsApp kuralları nedir? WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! WhatsApp kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor.

Cep telefonu kullananların vazgeçemediği mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'tan yeni bir haber daha geldi. WhatsApp'ı kullanan milyonlar davalık olabilir. Çünkü WhatsApp milyonlara dava açacak. Kuralları ihlal edenler kötü yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Peki WhatsApp kuralları nedir? WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! WhatsApp kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm detaylar haberimizde sizlerle. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.

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