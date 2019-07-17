Cep telefonu kullananların vazgeçemediği mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'tan yeni bir haber daha geldi. WhatsApp'ı kullanan milyonlar davalık olabilir. Çünkü WhatsApp milyonlara dava açacak. Kuralları ihlal edenler kötü yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Peki WhatsApp kuralları nedir? WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! WhatsApp kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm detaylar haberimizde sizlerle. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde.