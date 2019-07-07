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  • 08.07.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 17:16

yine gündem değiştirecek bir özelliği ile ön plana çıktı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma aplikasyonu , yeni imkanları ile kullanıcısın kalbine dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son gelen haberle milyonlarca insanı sevindirecek bir işe imza attı.

WhatsApp gün geçtikçe yeni özellikleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. WhatsApp artık cep telefonlarında internetsiz olarak kullanılabilecek. Bu bağlamda internetsiz olarak WhatsApp kullanabilmek mümkün olacak. WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmak için cep telefonunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Haberimizde iyi mi ayarlamalar yapmanız gerektiğini açıkladık.

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