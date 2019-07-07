WhatsApp gün geçtikçe yeni özellikleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. WhatsApp artık cep telefonlarında internetsiz olarak kullanılabilecek. Bu bağlamda internetsiz olarak WhatsApp kullanabilmek mümkün olacak. WhatsApp'ı internetsiz olarak kullanmak için cep telefonunda bazı ayarlamalar yapmanız gerekiyor. Haberimizde iyi mi ayarlamalar yapmanız gerektiğini açıkladık.
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