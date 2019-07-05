Whatsapp'ın yeni özelliği milyonları sevindirdi! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Akıllı telefon teknolojisi ve sosyal medyanın gelişmesi ile olmazsa olmaz mesajlaşma araçlarımızdan kabul edilen Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıdığı olan özellikler barındırıyor bünyesinde. Daha önce Whatsapp'ta söyleşi sırasında boşluk tuşuna uzunca bir süre basmayı denediniz mi? İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri. Daha önce Whatsapp'ta sohbet esnasında boşluk tuşuna up uzun bir süre basmayı denediniz mi? İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

05.07.2019 16:24 - Son Güncelleme: 05.07.2019 16:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





