GaleriTeknoloji

Whatsapp'ın yeni özelliği milyonları sevindirdi! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Akıllı telefon teknolojisi ve sosyal medyanın gelişmesi ile olmazsa olmaz mesajlaşma araçlarımızdan kabul edilen Whatsapp, birbirinden ilginç ve kolaylık tanıdığı olan özellikler barındırıyor bünyesinde. Daha önce Whatsapp'ta söyleşi sırasında boşluk tuşuna uzunca bir süre basmayı denediniz mi? İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri. Daha önce Whatsapp'ta sohbet esnasında boşluk tuşuna up uzun bir süre basmayı denediniz mi? İşte Whatsapp'ın bilinmeyen özellikleri. WhatsApp, şüphesiz dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri. İnternet üzerinden karşılıklı mesajlaşma ve dosya gönderebilme programı olan WhatsApp, GSM operatörlerine ödediğimiz kısa bildiri ücretlerini azaltmanın en güzel yollarından biri.

05.07.2019 16:24 - Son Güncelleme: 05.07.2019 16:27
Whatsapp'ın yeni özelliği milyonları sevindirdi! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

Whatsapp'ın yeni özelliği milyonları sevindirdi! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

Whatsapp'ın yeni özelliği milyonları sevindirdi! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

Whatsapp'ın yeni özelliği milyonları sevindirdi! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

Whatsapp'ın yeni özelliği milyonları sevindirdi! Boşluk tuşuna bastığınızda...

Önce Ayarlar'a girin.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bu siteye sakın girmeyin! Google bile erişim sağlamıyor... Dark Web nedir, neden tehlikelidir?(Deep Web)
Bu siteye sakın girmeyin! Google bile erişim sağlamıyor... Dark Web nedir, neden tehlikelidir?(Deep Web)