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  • 05.07.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 22:13

'tan büyük yenilik! Bu özellik hayatınızı kolaylaştıracak

Dünya genelinde çok kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması sunduğu yeni özelliklerle gündeme geliyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek ve kolaylaştıracak bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Peki, WhatsApp'ın kullanıma sunmaya hazırlandığı yeni özellikler neler olacak?

WhatsApp'ın yeni özelliğiyle hayatınız kolaylaşacak

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündeme geldi. Yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına farklı bir deneyim sunmak isteyen WhatsApp yeni özelliğiyle hayatınızı kolaylaştıracak. Peki, yeni güncellemede hangi özellikler olacak? İşte beta sürümünde test edilen özellikler...

YENİ ÖZELLİKLER ORTAYA ÇIKTI

1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın beta sürümleri için yayınladığı kodları inceleyen WABetaInfo, uygulamaya eklenecek yeni özellikleri ortaya çıkardı.

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