Çinli telekomunikasyon devi Huawei, yeni akıllı telefonlarında Android işletim sistemini kullanıp kullanamayacağı konusunda ABD Ticaret Bakanlığı'nın vereceği kararı, yapacağı yönlendirmeyi bekliyor.



Huawei Başkan Yardımcııbs Tim Danks yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın Huawei'ye ilişkin hafta sonu yaptığı açıklamaları biliyoruz ve ABD Ticaret Bakanlığ'nın bu konuda ortaya koyacağı kararı, yönlendirmeyi bekliyoruz" diye konuştu.







Trump'ın G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesi sonrası Huawei konusunda duruşunu yumuşatması ve ABD şirketlerinin Huawei'ye parça satmalarına imkan vereceğini ifade etmesi sonrası ABD Ticaret Bakanlığı'ndan henüz açıklama gelmedi.



Bakanlık'tan, Trump'ın kararının Huawei'nin Android işletim sistemine erişimine imkan verip vermediğini netleştirmesi bekleniyor.

