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  • 02.07.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:37

`nın vereceği kararı bekliyor

Teknoloji devi , Google kullanımına yeniden başlanması konusunda `nın vereceği kararı bekliyor. Bakanlık'tan, Trump'ın kararının Huawei'nin Android işletim sistemine erişimine imkan verip vermediğini netleştirmesi bekleniyor.

Herkes oradan çıkacak kararı bekliyor!

Çinli telekomunikasyon devi , yeni akıllı telefonlarında işletim sistemini kullanıp kullanamayacağı konusunda 'nın vereceği kararı, yapacağı yönlendirmeyi bekliyor.

Huawei Başkan Yardımcııbs Tim Danks yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın Huawei'ye ilişkin hafta sonu yaptığı açıklamaları biliyoruz ve ABD Ticaret Bakanlığ'nın bu konuda ortaya koyacağı kararı, yönlendirmeyi bekliyoruz" diye konuştu.



Trump'ın G20 zirvesinde Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesi sonrası Huawei konusunda duruşunu yumuşatması ve ABD şirketlerinin Huawei'ye parça satmalarına imkan vereceğini ifade etmesi sonrası ABD Ticaret Bakanlığı'ndan henüz açıklama gelmedi.

Bakanlık'tan, Trump'ın kararının Huawei'nin Android işletim sistemine erişimine imkan verip vermediğini netleştirmesi bekleniyor.

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