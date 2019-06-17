Huawei Technologies, uluslar arası akıllı telefon satışlarında yüzde 40-60 arasında bir düşüş yaşamaya hazırlanıyor.Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Huawei, denizaşırı pazarlar için ürettiği son modeli Honor 20'yi pazardan çekme seçeneğini de değerlendiriyor.Honor 20, Britanya ve Fransa'da 21 Haziran'da satışa sunulacaktı.Huawei, denizaşırı pazarlarda uğrayacağı kaybı telafi etmek için Çin pazarına odaklanacak.