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  • 17.06.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 17.06.2019 09:42

Teknoloji devi Huawei telefon satışlarında büyük düşüş bekliyor! Piyasadan çekebilir...

Huawei, uluslararası akıllı telefon satışlarında yüzde 40-60 düşüş bekliyor. Huawei, denizaşırı pazarlarda uğrayacağı kaybı telafi etmek için Çin pazarına odaklanacak.

Büyük düşüş! Piyasadan çekebilir...
Huawei Technologies, uluslar arası akıllı telefon satışlarında yüzde 40-60 arasında bir düşüş yaşamaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Huawei, denizaşırı pazarlar için ürettiği son modeli Honor 20'yi pazardan çekme seçeneğini de değerlendiriyor.

Honor 20, Britanya ve Fransa'da 21 Haziran'da satışa sunulacaktı.

Huawei, denizaşırı pazarlarda uğrayacağı kaybı telafi etmek için Çin pazarına odaklanacak.

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