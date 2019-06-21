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  • 21.06.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 21.06.2019 19:56

Android yerine hangi işletim sistemini kullanacak? O işletim sistemi için görüşülecek

'nin Google ve ABD ile yaşadığı gerilimin ardından Huawei'nin kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mamonov, Huawei ile Rusya arasındaki görüşmeler hakkında, "Görüşmeler mobil işletim sisteminin kullanımına yönelikti." dedi. Peki, yerine hangi işletim sistemini kullanacak?

Huawei hangi işletim sistemini kullanacak?

Çinli teknoloji şirketi Huawei ile Google arasında yaşanan gerilim son zamanlar çok konuşulanlar arasında yer alıyordu. Son olarak Huawei'nin yeni bir işletim sistemi için harekete geçtiği de biliniyordu. Şimdi birçok Huawei kullanıcısı son gelişmeleri yakından takip ediyor.

HUAWEİ&NBSP;HANGİ İŞLETİM SİSTEMİNİ KULLANACAK?

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov, Rusya tarafından geliştirilen Aurora işletim sisteminin Çinli Huawei firması tarafından kullanılmasına ilişkin görüşmeler yapılacağını açıkladı.

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