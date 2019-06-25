Hayatımızın vazgeçilmez iletişim ortamlarından biri olan Whatsapp, birçok kişinin sıkça kullandığı bir uygulama haline gelmiş durumda. Yaşantımızı kolaylaştırırken arkadaşlarımızla açılan ortak sohbet gruplarıysa bazen gergin anları beraberinde getirebiliyor. Yüz yüze olamadığımız için sağlıklı iletişim kurulması zor olan bu gruplarda kötü anlara tanık olmamak için uymamız gereken bazı kurallar var.