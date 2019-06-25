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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 14:02

milyonlara dava açacak! Asla bunu yapmayın!

Milyarlarca kullanıcısı olan kullanıcılarına dava açmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni aldığı karar ile gündeme geldi. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan nı ihlal edenlere adeta savaş açtı.

Hayatımızın vazgeçilmez iletişim ortamlarından biri olan Whatsapp, birçok kişinin sıkça kullandığı bir uygulama haline gelmiş durumda. Yaşantımızı kolaylaştırırken arkadaşlarımızla açılan ortak sohbet gruplarıysa bazen gergin anları beraberinde getirebiliyor. Yüz yüze olamadığımız için sağlıklı iletişim kurulması zor olan bu gruplarda kötü anlara tanık olmamak için uymamız gereken bazı kurallar var.

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