Telefonlar değişiyor! Listede sizinki de olabilir

Google'ın yeni işletim sistemi Android Pie pek çok telefonu baştan aşağı değiştirecek. Peki hangi model telefonlar Android Pie alacak? Hemen şimdi kontrol edin! İşte yeni güncellemeyi alacak ve değişime uğrayacak telefonlar... Hemen kontrol edin! İşte bugün 09:00 itibariyle yeni güncellemeyi almış olacak telefonlar... Google'ın yönetiminde yer alan Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu.