En ucuz akıllı telefonlar internette sürekli olarak araştırılmaya devam ediliyor. Yeni yapılan düzenleme ile 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. Fiyatı 1500TL altında olan cep telefonlarına ÖTV oranı

yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti. Peki ÖTV zamları ile birlikte cep telefonu fiyatları nasıl etkilendi? İşte 1500 TL altı alınabilecek akıllı telefonlar ve markaları. Teknolojinin hızına yetişmek pek de mümkün değil. Her yıl bir çok yeni akıllı telefon duyurulup, satışa çıkartılıyor. Bu bağlamda bu sene teknoloji harikası gözüyle baktığınız bir model, sonraki sene eskimiş, vasat bir telefona dönüşebiliyor.