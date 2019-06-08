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  • 08.06.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 15:30

En ucuz hangileri? 8 Haziran 2019 markaları açıklandı

Döviz fiyatlarının artması sonucunda cep telefonu fiyatları oldukça arttı bir de buna eklenince vatandaşlar ucuz cep telefonlarına yönelmeye başladı. 1000 lira altında yer alan bu cep telefonları kullanıcıların işlerini bir hayli görmektedir. Haberimizde ÖTV zammı sonrası 1000 lira altı nı araştırdık. Bütçeye uygun olan bu telefonlar aynı zamanda pahalı olan telefonlarında bir çok özelliğini barındırıyor. Eğer eski telefonunuzun yavaşlamasından veya başka bir nedenle bozulmasından dolayı şikayetçiyseniz, yeni bir telefona geçmek istiyorsanız, o zaman bu listeye bakmanızda fayda var. Listedeki telefonlar günlük kullanımda performanslı ve çoğu işinizi hızlıca yapabilecek, özellikleri iyi modellerden oluşuyor. En ucuz hangileri? 8 Haziran 2019 markaları açıklandı

8 Haziran 2019 1000 lira altı cep telefonu markaları belli oldu! En ucuz en uygun cep telefonu modelleri hangileri? Piyasada birçok akıllı telefon modeli yer alıyor, amiral gemisi olarak gösterilen üst düzey telefonların fiyatları da herkese hitap etmiyor. Tüketiciler ise birçok özelliği içeren, bununla birlikte düşük fiyata sahip akıllı telefon almak istiyor. Peki akıllı telefonlarda hem iyi hem de nispeten ucuz olanı bulmak mümkün mü?

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