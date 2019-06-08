8 Haziran 2019 1000 lira altı cep telefonu markaları belli oldu! En ucuz en uygun cep telefonu modelleri hangileri? Piyasada birçok akıllı telefon modeli yer alıyor, amiral gemisi olarak gösterilen üst düzey telefonların fiyatları da herkese hitap etmiyor. Tüketiciler ise birçok özelliği içeren, bununla birlikte düşük fiyata sahip akıllı telefon almak istiyor. Peki akıllı telefonlarda hem iyi hem de nispeten ucuz olanı bulmak mümkün mü?