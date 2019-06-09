Huawei ABD ile yaşanan gerginliğin ardından yeni işletim sistemi için çalışmalara başladı. Çinli şirketin yeni işletim sisteminin ismi belli oldu. Çin ticari marka ofisi ve ve Avrupa fikri mülkiyet bürosunda Ark OS ticari marka olarak tescillendi.
Huawei ABD ile yaşanan gerginliğin ardından yeni işletim sistemi için çalışmalara başladı. Çinli şirketin yeni işletim sisteminin ismi belli oldu. Çin ticari marka ofisi ve ve Avrupa fikri mülkiyet bürosunda Ark OS ticari marka olarak tescillendi.
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