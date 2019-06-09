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  • 10.06.2019 01:56
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 01:56

'nin yeni işletim sistemi nasıl olacak?

ABD ve Çinli teknoloji şirketi arasında yaşanan gerginlikten sonra Huawei yeni bir sistem için harekete geçti. Çinli şirket kendi işletim sistemi için çalışmalara başladı. Huawei'nin yeni işletim sistemine dair görüntülerin ortaya çıktığı konuşuluyor.

Huawei ABD ile yaşanan gerginliğin ardından yeni işletim sistemi için çalışmalara başladı. Çinli şirketin yeni işletim sisteminin ismi belli oldu. Çin ticari marka ofisi ve ve Avrupa fikri mülkiyet bürosunda Ark OS ticari marka olarak tescillendi.

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