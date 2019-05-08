İşte ÖTV sonrası en ucuz cep telefonları!

Kısa süre önce yayınlanan kararname ile 1500TL üzeri fiyata sahip olan telefonlarda ÖTV yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılmıştı. 1500TL altındaki etiketlere satılan modellerde ise ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti.
Alcatel 5V
Yonga Seti: MT6762 Helio P22
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1500 px 6.2 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1350 TL
Samsung Galaxy A10
Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1400 TL
Samsung Galaxy M10
Yonga Seti: Exynos 7870
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.22 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1250 TL
Huawei Y6 2019
Yonga Seti: MT6761 Helio A22
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.09 inç
Kamera: 13MP / 8MP
Batarya: 3020 mAh
Ortalama Fiyatı: 1280 TL
Xiaomi Mi A2 Lite
Yonga Seti: Snapdragon 625
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 12MP + 5MP / 5MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1450 TL
Xiaomi Redmi 7
Yonga Seti: Snapdragon 632
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1450 TL
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