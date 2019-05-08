İşte ÖTV sonrası en ucuz cep telefonları!

Kısa süre önce yayınlanan kararname ile 1500TL üzeri fiyata sahip olan telefonlarda ÖTV yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılmıştı. 1500TL altındaki etiketlere satılan modellerde ise ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti.

Alcatel 5V

Yonga Seti: MT6762 Helio P22

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1500 px 6.2 inç

Kamera: 12MP + 2MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1350 TL

Samsung Galaxy A10

Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 2GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç

Kamera: 13MP / 5MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1400 TL

Samsung Galaxy M10

Yonga Seti: Exynos 7870

RAM: 3GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.22 inç

Kamera: 13MP + 5MP / 5MP

Batarya: 3400 mAh

Ortalama Fiyatı: 1250 TL

Huawei Y6 2019

Yonga Seti: MT6761 Helio A22

RAM: 2GB

Dahili Depolama: 32GB

Ekran: 720 x 1560 px 6.09 inç

Kamera: 13MP / 8MP

Batarya: 3020 mAh

Ortalama Fiyatı: 1280 TL

Xiaomi Mi A2 Lite

Yonga Seti: Snapdragon 625

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç

Kamera: 12MP + 5MP / 5MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1450 TL

Xiaomi Redmi 7

Yonga Seti: Snapdragon 632

RAM: 4GB

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç

Kamera: 12MP + 2MP / 8MP

Batarya: 4000 mAh

Ortalama Fiyatı: 1450 TL