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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 12:00

İşte sonrası !

Bu yazımızda bütçesi 1500 TL olanlar için kısa bir liste hazırladık. Listeyi hazırlarken telefonların modern bir tasarım çizgisine sahip olmasına öncelikli olarak dikkat ettik.

İşte ÖTV sonrası en ucuz cep telefonları!

Kısa süre önce yayınlanan kararname ile 1500TL üzeri fiyata sahip olan telefonlarda yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılmıştı. 1500TL altındaki etiketlere satılan modellerde ise ÖTV yüzde 25'ten yüzde 40'a yükselmişti.

Alcatel 5V

Yonga Seti: MT6762 Helio P22
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1500 px 6.2 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
: 1350 TL

A10

Yonga Seti: Exynos 7884
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.2 inç
Kamera: 13MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1400 TL

Samsung Galaxy M10

Yonga Seti: Exynos 7870
RAM: 3GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.22 inç
Kamera: 13MP + 5MP / 5MP
Batarya: 3400 mAh
Ortalama Fiyatı: 1250 TL

Huawei Y6 2019

Yonga Seti: MT6761 Helio A22
RAM: 2GB
Dahili Depolama: 32GB
Ekran: 720 x 1560 px 6.09 inç
Kamera: 13MP / 8MP
Batarya: 3020 mAh
Ortalama Fiyatı: 1280 TL

A2 Lite

Yonga Seti: Snapdragon 625
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 1080 x 2280 px 5.84 inç
Kamera: 12MP + 5MP / 5MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1450 TL

Xiaomi Redmi 7

Yonga Seti: Snapdragon 632
RAM: 4GB
Dahili Depolama: 64GB
Ekran: 720 x 1520 px 6.26 inç
Kamera: 12MP + 2MP / 8MP
Batarya: 4000 mAh
Ortalama Fiyatı: 1450 TL

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