Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle cep telefonlarındaki ÖTV oranında değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, yüzde 40 ila yüzde 50'ye çıkarıldı. Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarından yüzde 40, 1500 lira üzerindeki cep telefonlarından ise yüzde 50 vergi alınacak. Peki Cep telefonu ÖTV artışı son dakika ne kadar oldu? Hurda teşviki vergi indirim oranı! Resmi gazete ÖTV artış oranları nedir? İşte tüm detaylar

Cep telefonlarına yönelik yapılan ÖTV düzenlemesi ile matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarından yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarından yüzde 40, 1500 lira üzerindeki cep telefonlarından ise yüzde 50 vergi alınacak. Tüm telefonlarda ÖTV oranı yüzde 25 olarak uygulanıyordu.

CEP TELEFONUNDA ÖTV ORANI YÜZDE 50'YE ÇIKTI!

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle cep telefonlarındaki ÖTV oranında değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, yüzde 40 ila yüzde 50'ye çıkarıldı.

Cep telefonlarından alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 lira ile bin 500 lira arasında olanlarda yüzde 40'a, matrahı 1500 lirayı aşanlarda yüzde 50'ye çıkartıldı. Şubat ayında TBMM'de kabul edilen yasa ile cep telefonlarından, ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınmasının önü açılmıştı.

SİGARA VE PURODA MAKTU VERGİ YÜKSELDİ

Sigara ve enfiyede (toz halinde tütün) vergi oranları yüzde 67 olarak sabit kaldı. Puroda yüzde 40 olan vergi oranı yüzde 67'ye yükseltildi. Sigara ve enfiyede sıfır, puroda ise 0,3244 olan asgari maktu vergi tutarları 0,2679 olarak belirlendi. Tütün ürünleri ile puronun maktu vergi oranları ise eşitlendi.

HURDA TEŞVİKİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Hurda teşvikinde yapılan değişiklikle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlara 10 bin lira, 70 bin ile 120 bin lira arasında olanlara 8 bin lira, 120 bin lirayı aşan araçlarda ise 3 bin lira özel tüketim vergisi indirimi sağlanacak.

ÖTV hangi ürünlerde uygulanmaktadır?

Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi), İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi), Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) Özel tüketim vergisini, KDV'den ayıran kısmı ise; ÖTV bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. KDV ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir. ÖTV'yi araçlarda ise son tüketici kullanıcı olan nihai tüketici yerine üreticiler, satıcılar ödemektedir. Daha önceleri başlamış olan istihlal vergisi gibidir.

ÖTV nedir? Özel tüketim vergisi nedir?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır. ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir. Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.