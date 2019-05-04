Akıllı telefon olduğunda önümüzde geniş bir yelpaze açılıyor. Haliyle insanlar hangi modeli alacağını şaşırabiliyorlar. Özellikle de söz konusu orta segment bir model olduğunda işiniz daha zor. Çünkü orta segmentte muazzam bir model yelpazesi bulunuyor.

Huawei'nin ekranı katlanabilen ilk akıllı telefonu olma özelliği taşıyan Huawei Mate X'in çıkış tarihi belli oldu

Çinlilerin yeni oyuncağı Huawei Mate X, Samsung'un ekranı katlanan telefonu Galaxy Fold'a meydan okuyor. Samsung'tan sadece birkaç gün sonra kendi özel ekranlı telefonu Huawei Mate X'i tanıtan şirket, ürününde iddialı: Şirket yetkililerine göre cihaz Galaxy Fold'a göre daha ince ve 'gerçekten' ikiye katlanabiliyor. HUAWEI Mate X son günlerin yoğun olarak tartışılan teknolojisi 5G ile birlikte gelen ilk Huawei telefon olma özelliği taşıyor. Katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI ve tamamen yeni bir arayüzü birleştiriyor.

HUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve teknolojiyi stille harmanlayan bir Falcon Wing menteşeye sahip. Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.

HUAWEI Mate X bir akıllı telefon veya tabletten fazlası olarak parçalarının toplamından daha büyük. Esnek OLED katlanabilir FullView ekranı ve dünyanın en hızlı 5G modem çip seti Balong 5000, geniş ekran deneyiminin ve taşınabilirliğin uyum içinde bulunduğu yeni bir arayüz modu sunmak üzere bir araya geliyor. Ekran üzerinde çoklu görevleri yönetmekte de her zamankinden daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.



HUAWEI'nin amiral gemisi akıllı telefonları her zaman güçlü kameralarla birlikte geliyor. HUAWEI Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılarak fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Dünyanın ilk 7nm 5G çok modlu modem çip seti Balong 5000 ile donatılan HUAWEI Mate X, gelecek 5G akıllı telefonlarının da bir göstergesi olma niteliği taşıyor.

Ayrıca HUAWEI SuperCharge'ı destekleyen yüksek kapasiteli 4.500mAh pil, 5G döneminde daha yüksek pil performansı talebini karşılamak üzere HUAWEI Mate X'te bulunuyor. Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile, her akıllı telefondan daha hızlı şarj olabiliyor.

2299 euro fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Huawei Mate X, Haziran ayında satışa sunulacak. İlk olarak Çin'de satışa sunulması beklenen cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belli değil.