Dijital ortam üzerinden yayın yapmayı planlayan ve bu aşamada Disney Plus'ı tanıtan Disney şirketi, yeni platformunu tanıttı. Yeni yayın platformu ile modaya ayak uydurmak isteyen Disney'in "Disney+" isimli platformunun Kuzey Amerika'da Kasım ayında yayına başlayacağı öğrenildi. Öyle ki, diğer yerlerde ise yayın hayatına başlaması için biraz daha uzun süre gerekiyor.

Netflix'in rakipleri gün geçtikçe daha da artıyor. Disney Plus ise en güçlü rakiplerinden biri olacak gibi görülüyor. Dünya genelinde ilgiyle takip edilen Marvel, National Geographic, Pixar ve Lucasfilm içerklerinin yer alacağı platformun pazara sağlam giriş yapılacağı tahmin ediliyor.

DİSNEY PLUS WEB SİTESİ

Disney+'ın web sitesi www.disneyplus.com olacak. Şu an test aşamasında olan yayın platformunun Türkiye sayfası ise https://www.disneyplus.com/tr/ olacak.

Siteye üye olunup, abonelik satın alınarak Disney'in tüm online arşivine erişim sağlanabilecek. Şu an ise sadece haberdar olabilmek için mail adresi istiyor.

DİSNEY+ ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Disney Plus'ın abonelik ücretinin aylık ve yıllık olarak sıralandığı görülüyor. Aylık 6.99 dolar ödemenin yanında yıllık 69.99 dolarlık da bir ödeme planı bulunuyor.