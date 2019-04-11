Büyük cep telefonu markaları amiral gemisi olan modellerini bir bir tanıtmaya başladı. Bu amiral gemisi modelleri aynı zamanda piyasadaki en pahalı modeller olarakta biliniyor. Haberimizde Türkiye'de satılan en pahalı ve en ucuz modelleri listeledik. İşte en ucuz ve en pahalı Türkiye'de satılan cep telefonu fiyatları Android cephesinin en pahalı temsilcileri ve kullanıcılarına sundukları özellikler... Samsung, Huawei indirim oranları da haberimizde

İşte piyasadaki en pahalı akıllı telefonlar

Huawei P30 Pro: Fiyatı 6.999 TL

Huawei P30 Pro'nun 6.47 inç büyüklüğündeki OLED ekranı 1080×2340 piksel çözünürlük ve 338 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.

HDR10 destekli olan Huawei P30 Pro'nun ekranı aynı zamanda parmak izi okuyabiliyor.

Huawei P30 Pro'nun arka tarafında 40 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor.

Cihazın en dikkat çeken yanı ise 5x optik yakınlaştırma sağlayan periscope kamera ve ToF sensörü

4 bin 250 mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapan cihaz ile birlikte Huawei SuperCharge adaptörü kutu içerisinden çıkıyor. P30 Pro sadece yarım saatte yüzde 70 şarj olabiliyor.

Samsung Galaxy S10+: 7.499 TL

Samsung Galaxy S10+'ın 6.4 inç büyüklüğündeki ekranı 3040x1440 QHD+ görüntü kaltesini destekliyor.

Model 'Infinity O' denilen yeni bir tasarıma sahipler. Bu yeni stilde ön kamera direk olarak ekrana sabitlenmiş.

Samsung Galaxy S10+'da AMOLED Gorlla Glass 6 ekran koruması kullanılıyor

S10+'ın Dinamik AMOLED ekranı ayrıca dünyanın ekrandaki ilk Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip.

Cihazın Dinamik AMOLED ekranı ayrıca dünyanın ekrandaki ilk Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip. Parmak iziniz üç boyutlu olarak okunduğu için iki boyutlu görüntü kaydeden sistemlere kıyasla telefonunuz için dolandırıcılığa karşı daha gelişmiş bir koruma sunuyor.

Galaxy Note 9: 6.499 TL

Galaxy Note 9, 6.4 inç ekrana ev sahipliği yapıyor. Bir önceki modelde tercihini 6.3 inçlik bir ekrandan yana kullanan Samsung, büyük ekrandan vazgeçmeyeceğinin de sinyalini veriyor.

Super AMOLED paneli kullanmaya devam eden Samsung, çentikli ekran tasarımı yerine, Note 9'da tercihini kavisli ekran ile Infinity Display anlayışından yana kullandı.

Akıllı telefonlarından oyun oynayanların oldukça ilgisini çeken ekranın çözünürlüğü de QHD+ yani 1440 x 2960 (516 ppi) seviyesinde.