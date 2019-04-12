Xiaomi Mi 9 fiyatı ne kadar? Redmi Note 7 fiyatı ne kadar? Vatandaşlar internette sıklıkla bu soruların yanıtlarını arıyor. Xiaomi ve Redmi akıllı telefon piyasasında yeni bir çığır açtı. Telefon devlerinin kullanıcıların beğenisine sunduğu bu iki telefona ilgi oldukça yoğun. Peki Xiaomi Türkiye'de kaç TL? Redmi Note 7 Türkiye'de kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtları.... Ayrıca Çinlilerin yeni oyuncağı Huawei Mate X, Samsung'un ekranı katlanan telefonu Galaxy Fold'a meydan okuyor. Samsung'tan sadece birkaç gün sonra kendi özel ekranlı telefonu Huawei Mate X'i tanıtan şirket, ürününde iddialı: Şirket yetkililerine göre cihaz Galaxy Fold'a göre daha ince ve 'gerçekten' ikiye katlanabiliyor.