Apple aldığı yeni bir karar ile bazı modellerinde indirime gitti. Örneğin 2013 Mac Pro'yu 16 GB yerine 64 GB'lık bir RAM ile satın almak istediğinizde ise önceki fiyata kıyasla 400 dolarlık bir indirim yapıldı. Macbook Air'ın başlangıç modelini 1.5 TB SSD'ye yükselttiğinizde fiyatta 100 dolarlık bir indirim söz konusu. Mac Mini'yi 2 TB SSD depolamaya yükseltmek ise 200 dolar daha ucuza mal oluyor. 13 inç Macbook Pro modellerini 2 TB SSD'ye yükseltmek artık 200 dolar daha ucuz. Aynı şekilde 15 inç Macbook Pro modelleri 2TB SSD'ye 200 dolar daha ucuza yükseltilebiliyor. 4 TB SSD'ye yükseltmek istediğinizde ise önceki fiyatlara kıyasla 400 dolarlık bir indirim söz konusu.

Diğer yandan Huawei telefon sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme de oldu. Yarın sabah yeni dönem resmen başlıyor... Son gün 15 Nisan!

Huawei Türkiye başlattığı bir kampanya ile garanti dışı kırılan ekranları yüzde 40'a varan indirimle onarmaya karar verdi.

İndirimli ekran onarımı kampanyası 15 Mart ve 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

Huawei marka telefon kullanıyorsanız bakın hangi modeller hangi fiyatlarla değişebilecek? İndirim neleri kapsayacak?

Huawei Mate 20 Pro:

Onarım bedeli: 1429 TL

Huawei P20 Pro:

Onarım bedeli: 859 TL

Huawei Mate 10 Pro:

Onarım bedeli: 899 TL

Huawei P20:

Onarım bedeli: 399 TL

Huawei Mate 20 Lite:

Onarım bedeli: 449 TL

Huawei Mate 10 Lite:

Onarım bedeli: 319 TL

iPhone Türkiye fiyatlarına 1000 TL indirim müjdesi! Bu tarihi bekleyin

Geçtiğimiz yıl iPhone XS, XS Max ve XR modelini görücüye çıkaran Apple, fiyat konusunda birçok kişinin tepkisini çekmişti. 10 bin TL'yi geçen fiyatlarıyla Türkiye'de adeta cep yapan iPhone fiyatlarına, Apple'ın CEO'sundan indirim müjdesi geldi. iPhone'un en yakın rakibi olan ve geçtiğimiz günlerde tanıtılan Samsung Galaxy S10'un, aylar öncesinden tanıtılan XS, XS Max ve XR modellerine nazaran daha uygun fiyatla pazara inmesi, Apple kullanıcıları tarafından kaymalara neden olmuştu.

Tim Cook, fahiş fiyatlara yönelik geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, indirim müjdesi vermişti. Gelecek indirimin kesin tarihi bilinmezken, Apple'ın 25 Mart tarhininde gerçekleştireceği etkinlikle birlikte fiyatlarında indirime gitmesi bekleniyor.

Apple, çoğu teknoloji uzmanına göre, merakla beklenen fiyat düzenlemesini bu etkinliğin ardından gerçekleştirecek. Gelecek olan fiyat düzenlemesi ile iPhone fiyatlarında 1000TL ve üzerinde indirim bekleniyor.

Apple fiyatları şu anda ne kadar?

iPhone XS Max: ₺10.099,00

iPhone XS: ₺9.404,00

iPhone XR: ₺6.899,00