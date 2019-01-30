Apple Türkiye'de iPhone fiyatlarını indirecek (iPhone fiyatları ne kadar?)
ABD'li teknoloji firması Apple, Türkiye'de ürünlerinin fiyatlarında indirime gidecek. Apple'ın CEO'su Tim Cook, Türk Lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle bu yolu izleyeceklerini açıkladı. Peki Türkiye'de iPhone, iPad fiyatları ne kadar? İşte güncel iPhone fiyatları.
30.01.2019 11:27 - Son Güncelleme: 30.01.2019 11:43
Türkiye'de iPhone almayı düşünenler için Apple CEO'su Tim Cook'tan iyi haber geldi. TL'nin dolar karşısında bir yılda yüzde 33 değer kaybetmesi nedeniyle Apple'ın satışlarının 700 milyon dolarlık bir kayba uğradığını itiraf eden Cook, "Kur farkı dolayısıyla sorun yaşadığımız bu ülkelerde indirime gitmeyi düşünüyoruz" dedi.
"iPhone fiyatlarını yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale getirmeye karar verdik. Çin ve Türkiye gibi pazarlarda, yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesi bizleri çok fazla etkiledi. Özellikle Türkiye'de TL'nin bir yılda yüzde 33 değer kaybetmesiyle satışlarımız 700 milyon dolarlık bir kayba uğradı. Kur farkı dolayısıyla sorun yaşadığımız bu ülkelerde indirime gitmeyi düşünüyoruz."
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