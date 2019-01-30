GaleriTeknoloji

Apple Türkiye'de iPhone fiyatlarını indirecek (iPhone fiyatları ne kadar?)

ABD'li teknoloji firması Apple, Türkiye'de ürünlerinin fiyatlarında indirime gidecek. Apple'ın CEO'su Tim Cook, Türk Lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle bu yolu izleyeceklerini açıkladı. Peki Türkiye'de iPhone, iPad fiyatları ne kadar? İşte güncel iPhone fiyatları.

30.01.2019 11:27 - Son Güncelleme: 30.01.2019 11:43
Apple Türkiye'de iPhone fiyatlarını indirecek (iPhone fiyatları ne kadar?)

Türkiye'de iPhone almayı düşünenler için Apple CEO'su Tim Cook'tan iyi haber geldi. TL'nin dolar karşısında bir yılda yüzde 33 değer kaybetmesi nedeniyle Apple'ın satışlarının 700 milyon dolarlık bir kayba uğradığını itiraf eden Cook, "Kur farkı dolayısıyla sorun yaşadığımız bu ülkelerde indirime gitmeyi düşünüyoruz" dedi.

Apple Türkiye'de iPhone fiyatlarını indirecek (iPhone fiyatları ne kadar?)

Apple CEO'su Tim Cook, 2019 yılında Türkiye'deki iPhone fiyatlarında indirime gidecekleri müjdesini verdi. Reuters'a konuşan Cook, Çin ve Türkiye gibi pazarlarda, yerel para birimlerinin dolar karşısında yaşadığı değer kaybından olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Apple Türkiye'de iPhone fiyatlarını indirecek (iPhone fiyatları ne kadar?)

"iPhone fiyatlarını yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale getirmeye karar verdik. Çin ve Türkiye gibi pazarlarda, yerel paranın dolar karşısında değer kaybetmesi bizleri çok fazla etkiledi. Özellikle Türkiye'de TL'nin bir yılda yüzde 33 değer kaybetmesiyle satışlarımız 700 milyon dolarlık bir kayba uğradı. Kur farkı dolayısıyla sorun yaşadığımız bu ülkelerde indirime gitmeyi düşünüyoruz."

Apple Türkiye'de iPhone fiyatlarını indirecek (iPhone fiyatları ne kadar?)

Peki Türkiye'de güncel iPhone fiyatları ne kadar?

Apple Türkiye'de iPhone fiyatlarını indirecek (iPhone fiyatları ne kadar?)

Doların TL karşısında değer kaybetmesi iPhone fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte şaşırtan yeni iPhone fiyatları...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İPhone kullanıcıları dikkat! Dinleniyorsunuz...
İPhone kullanıcıları dikkat! Dinleniyorsunuz...