Apple'ın Haziran ayında gerçekleşecek olan WWDC 19 etkinliğinde iOS 13'ü de tanıtması bekleniyor. Şu an iOS 13 işletim sistemi hakkında az bir bilgiye sahip olunsa da Apple'ın cihazlarında önemli değişikliğe gideceği biliniyor. Apple ürünlerini kullanan kişiler şimdiden iOS 13 ile ilgili detayları merak etmeye başladı. iOS 13 ne zaman geliyor sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, iOS 13 hangi cihazlara gelecek?

iOS 13 NE ZAMAN GELİYOR?