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  • 28.02.2019 22:30
  • Son Güncelleme: 28.02.2019 22:38

TEKNOFEST Başkanı 'ın başlattığı tweet zincirine ünlü isimlerden destek

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne başvurular sona erdi. Başvuruların son gününde TEKNOFEST Başkanı 'ın başlattığı tweet zincirine bazı bakanlar ve ünlü isimler destek verdi. Zincirin son halkası ise TEKNOFEST İstanbul'un resmi hesabından yapılan paylaşım oldu.

Selçuk Bayraktar başlatmıştı, destek yağıyor!

TEKNOFEST Başkanı 'ın Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin videosuyla başlattığı zincire çok sayıda ünlü isim destek verdi.

BAYRAKTAR BÖYLE BAŞLATTI
"Hayal ettiklerini araştırmak, geliştirmek, üretmek için herkes TEKNOFEST'te. Öyle değil mi?" sorusuyla zinciri başlatan Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'ı etiketledi.

Bu mesaj üzerine Kacır, "Kesinlikle öyle… Hakkari'den, 'ye herkes #TEKNOFEST'te" diyerek, Rize Merkez Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinin videosunu paylaştı. Kacır, attığı mesaja Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı 'ı etiketledi.

PAYDAŞ BAKANLARDAN SOSYAL MEDYA PASI
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar da "Bu gençler çığır açıcı teknolojilerde ülkemizi en ileri seviyeye taşıyacak." mesajıyla Rize Merkez Şehit Şuayip Seferoğlu 'nun videosunu paylaştı. Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a hitaben yazdığı, "Ne dersiniz Sn. Bakanım?" sorusu ile TEKNOFEST'in tüm paydaş bakanlıklar ve kurumlarına pas attı.

"MAŞALLAH DERİM"
Bakan Varank, oluşturulan TEKNOFEST zincirine kayıtsız kalmadı. Haluk Bayraktar'ın sorusuna, "Maşallah derim :)" yanıtını veren Varank, "Geleceğin Lider ülkesi Türkiye'yi inşa ederken ödüller kazanma ve genç bilim insanları ile tanışma fırsatı! Genç kardeşlerimizi TEKNOFEST'e bekliyoruz!" mesajını yazdı. Bakan Varank, mesajına Sinop Merkez Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin videosunu eklerken, "Öyle değil mi?" diyerek, Gençlik ve Spor Muharrem Kasapoğlu'nu sosyal medya zincirine ekledi.

"ART ARDA MESAJ ATTILAR"
Sosyal medyada oluşturulan zincir Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, , Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile devam etti.

Zincirin diğer halkalarını oluşturan isimlerin yazdıkları mesajlar şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençliğimiz yarınların gelişmiş ve müreffeh Türkiye'sini kurmak için TEKNOFEST'te yarışıyor! Alanya Hayate Hanım Ortaokulu. Herkes #TEKNOFEST'te Öyle değil mi? @MehmetErsoyTR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Doğayı, kültürü, tarihi koruyacak teknolojiler üretmek için
Herkes #TEKNOFEST'te! Burdur Anadolu İmam hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu. Öyle değil mi? @ziyaselcuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Teori ve pratik #TEKNOFEST'te buluşuyor! Öğrencilerimiz için hayal etme, üretme, başarma fırsatı. Kayseri Melikgazi Yıldırım Beyazıt Ortaokulu. Öyle değil mi? @Mcahidturhan"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: Ulaşılamayan yer kalmasın diye, Herkes #TEKNOFEST'te Tokat Bilim ve Sanat Merkezi Sen de orada mısın? @suleymansoylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: #MilliTeknolojiHamlesi ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için atılmış büyük bir adım. Geleceğin güvenli Türkiye'sini gençlerimiz kuracak! Şırnak Cizre Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu. Herkes #Teknofest'te @IsmailDemirSSB

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: Türkiye'nin her yerinden #TEKNOFEST'e katılan gençlerimiz, bize istikbalimizin göklerde olduğunu gösteriyor! Van İpekyolu Fevzi Çakmak Ortaokulu. Herkes #TEKNOFEST'te

SON HALKA RESMİ HESAPTAN
Zincirin son halkası ise TEKNOFEST İstanbul'un resmî hesabından yapılan paylaşım oldu. "Biz de yarışmacılarımız gibi heyecanlıyız! Türkiye'nin birikimi ve geleceği ile tanışma fırsatı #TEKNOFEST'te, 2019 Teknoloji Yarışmaları'nda! Bugün başvurular için son gün" ifadesi kullanıldı.

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