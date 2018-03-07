Müthiş projeyi Selçuk Bayraktar duyurdu

20-23 Eylül 2018 tarihinde 3. havalimanında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali "Teknofest İstanbul"un tanıtım toplantısı yapıldı. Aynı zamanda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 3. havalimanı terminal binasında yapılan tanıtım toplantısında, Teknofest İstanbul Festivali ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Selçuk Bayraktar konuşmasının başında, "Teknik müdürlüğünü yürüttüğüm Baykar adına çok yoğun bir şekilde kullanılan silahlı insansız hava araçları ve insansız hava araçlarına destek olmak adına, operasyonun başından itibaren mühendis ekibimizle birlikte sahadaydık. Çok yoğun bir şekilde oradaki faaliyete destek olabilmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.





"UZAYA İLK İLGİ DUYAN MEDENİYETLERDEN BİRİSİYİZ"

Teknofest İstanbul fikrinin, geçen yıl düzenlenen liseler arası model uçak yarışmasında ortaya çıktığını söyleyen Bayraktar, "Ülkemizin havacılığa ilgi duyan ve havacılık çalışmaları yürüten milletler arasında ilk sıralarda yola çıkmış olmasına rağmen, bugün dünya devlerinden birisi olabilecekken ne yazık ki teknolojinin de ana motoru sayılabilecek havacılık ve uzay alanında hak ettiğimiz yerde olmadığını görüyoruz. Oysa tarihimize baktığımızda uzaya ilk ilgi duyan, uzayı ilk gözetleyen medeniyetlerden birisiyiz" şeklinde konuştu.





TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI TEKNOLOJİ YARIŞMALARI

Teknofest'te 12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarının Türkiye'nin en kapsamlı yarışmaları olacağını belirten Bayraktar, "Bugün dünyada teknolojinin birçok alanında düzenlenen yarışmalar bilimsel gelişmeleri hızlandıran ve o alanda en ileri teknolojik ürünleri üreten girişimleri ortaya çıkarıyor. Biz de Teknofest kapsamında düzenleyeceğimiz farklı yaşlardan gençlerin katılacağı teknoloji yarışmalarının ülkemizin havacılık, uzay ve teknoloji alanlarındaki gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.





BAYRAKTAR: İNSANSIZ JET ÇALIŞMAMIZA BAŞLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

Gelecekteki projelerle ilgili de konuşan Selçuk Bayraktar, "Şuanda kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz taktik insansız hava araçlarını yaptık. Bundan sonra da inşallah dünyada kendi sınıfında en moderni diyebileceğimiz 4,5 ton ağırlığında 1,5 ton yük taşıma kapasitesine sahip bir insansız hava aracını geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Kısa bir süre sonra da insansız jet çalışmamıza başlamayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Festival kapsamında düzenlenecek olan teknoloji yarışmaları ile, teknik bilgi ve becerilere sahip gençlerin kendi projelerini geliştirebilmelerini desteklemeyi hedeflediklerini belirten T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, bu anlamda festival paydaşlarının çok önemli bir rol oynadığını belirtti. Festival paydaşı kurumların birçoğunun kendi faaliyet ve uzmanlık alanlarındaki teknoloji yarışmalarının destekleyicisi olduğunun altını çizen Kacır, TEKNOFEST İstanbul ile yüksek teknoloji geliştiren bu şirketlerin deneyim ve tecrübelerini gençlerle buluşturabildikleri bir platform oluşturduklarını belirtti. T3 Vakfı'nda DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde farklı yaş gruplarına yönelik teknoloji eğitimleri düzenlediklerini ve T3 Girişim Merkezi'nde teknoloji girişimlerine destek verdiklerini anlatan Kacır, TEKNOFEST'in bu alandaki çalışmalara yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.





SAVUNMA SANAYİ DEVLERİ DESTEK VERİYOR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'un teknoloji yarışmaları Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, THY, TÜBİTAK ve TÜRKSAT destekleriyle düzenlenecek. Festivalin diğer paydaşları arasında Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Boğaziçi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, HAVELSAN, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), TRT ve Yıldız Teknik Üniversitesiyer alıyor.





SAVAŞAN İHA'DAN, ROBOTAKSİYE…

Festivalin en önemli ayağını oluşturan ve birçok farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarıyla, Türkiye'de millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda farkındalık oluşturma ve bu alanda çalışan gençlerin desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda başvuruları 1 Nisan 2018 tarihinde sona erecek olan teknoloji yarışmaları arasında; Havalimanı Sistemleri Nesnelerin İnterneti Uygulamaları, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsanlık Yararına Teknoloji, İnsansız Su Altı Sistemleri, Robotaksi, Robotik Fetih 1453, Roket, Savaşan İHA, Sürü İHA ve Yapay Zeka yarışmaları yer alıyor. TÜBİTAK Uluslararası İHA Yarışması ve TÜRKSAT Model Uydu yarışması da bu yıl TEKNOFEST'te düzenleniyor. Yarışmaları kazanan takımlara, 30 bin ila 250 bin lira arasında değişen ödüller sunuluyor.





TEKNOFEST gençlere malzeme destekleri ve teknik danışmanlık verecek

Teknoloji yarışmaları için başvurular, 1 Nisan 2018 tarihine kadar www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden devam edecek. Yarışma kategorilerinde belirtilen görevlerin gerektirdiği teknik bilgi ve becerilere sahip olan takımlar, yarışmalarda yer almaya hak kazanacak. Başvurusu kabul edilen ve duyurulacak listede yer alan ekiplere, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Danışma Kurulu tarafından hazırlık süresi boyunca ihtiyaç duyacakları malzeme ve teknik danışmanlık desteği sağlanacak. Destekleri almaya hak kazananlar, Temmuz 2018 tarihinde ara değerlendirme raporu sunacak ve ara dönemde kendilerine belirtilecek olan eksikleri festival tarihine kadar tamamlayacaklar.