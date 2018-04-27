Dünyanın en büyük sosyal ağı, 87 milyon kullanıcı verisini toplayarak Cambridge Analytica'ya satan 'This is Your Digital Life' uygulamasının kullanım şartlarını tümüyle incelemeden onayladıklarını kabul etti.
Facebook Cambridge Analytica skandalının nedenini açıkladı
Etiketler: Mark Zuckerberg , Birleşik Krallık , Cambridge Analytica , FACEBOOK
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