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  1. Yerli arama motoru Yaani’nin web sürümü yayınlandı

skandalının nedenini açıkladı

Dünyanın en büyük sosyal ağı, 87 milyon kullanıcı verisini toplayarak 'ya satan 'This is Your Digital Life' uygulamasının kullanım şartlarını tümüyle incelemeden onayladıklarını kabul etti.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 14:44
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