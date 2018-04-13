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'ta herkes buna inanıyor! Halbuki gerçek bambaşka

adlı aldatmaca, dünyanın çeşitli yerlerinde ve dillerinde 'ta gidere yayılıyor. Facebook'ta paylaşımların altına "BFF" yazarak yorum yapıldığında eğer yazı yeşil renge dönüşüyorsa hesabın güvende olduğu, siyah kalıyorsa hesabın güvende olmadığı iddia edildi.


veri ihlalini takiben 'ta kırılgan bir zaman ve kullanıcıların durumla ilgili kaygılarını aldatmaca yoluyla değerlendirildiği görülüyor. Milliyet'in haberine göre adlı aldatmaca, bu hafta Facebook'ta dünyanın çeşitli yerlerinde ve dillerinde hızla yayılıyor.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 17:27
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