Cambridge Analytica veri ihlalini takiben Facebook'ta kırılgan bir zaman ve kullanıcıların durumla ilgili kaygılarını aldatmaca yoluyla değerlendirildiği görülüyor. Milliyet'in haberine göre BFF adlı aldatmaca, bu hafta Facebook'ta dünyanın çeşitli yerlerinde ve dillerinde hızla yayılıyor.
Facebook'ta herkes buna inanıyor! Halbuki gerçek bambaşka
BFF adlı aldatmaca, dünyanın çeşitli yerlerinde ve dillerinde Facebook'ta gidere yayılıyor. Facebook'ta paylaşımların altına "BFF" yazarak yorum yapıldığında eğer yazı yeşil renge dönüşüyorsa hesabın güvende olduğu, siyah kalıyorsa hesabın güvende olmadığı iddia edildi.
Etiketler: Mark Zuckerberg , Cambridge Analytica , Facebook , BFF , Ocak
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