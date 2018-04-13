

​Cambridge Analytica veri ihlalini takiben Facebook'ta kırılgan bir zaman ve kullanıcıların durumla ilgili kaygılarını aldatmaca yoluyla değerlendirildiği görülüyor. Milliyet'in haberine göre BFF adlı aldatmaca, bu hafta Facebook'ta dünyanın çeşitli yerlerinde ve dillerinde hızla yayılıyor.