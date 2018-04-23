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Facebook'tan Türkiye'deki kullanıcılara flaş uyarı

Kişisel verileri satarak büyük bir skandala imza atan Facebook, Türkiye'deki kullanıcıları uyardı. Haber Kaynağında bilgi metinleri göstererek, ‘Uygulamalar’ sekmesine yönlendiren Facebook, zararlı uygulamalar varsa kontrol edilmesi gerektiği yönünde kullanıcıları bilgilendirdi.

Facebooktan Türkiyedeki kullanıcılara flaş uyarı

Dijital Medya Uzmanı Abdülkadir Mercanoğlu, Facebook'un Türkiye'deki 50 milyonu aşkın kullanıcısını kötü amaçlı uygulamalara karşı uyardığını belirtti. Mercanoğlu, "50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin çalınmasıyla büyük zarar gören Facebook, güvenlik önlemlerini artırdı. Türkiye'deki 50 milyondan fazla kullanıcısını kötü amaçlı uygulamalara karşı uyardı. İngiltere merkezli Cambridge Analytica, 'This Is Your Digital Life' adlı uygulama ile 50 milyon kullanıcının kişisel bilgisini ele geçirmiş ve geçtiğimiz ABD seçimlerinde çıkar amaçlı kullandığı ortaya çıkmıştı" dedi.

  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 11:17
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