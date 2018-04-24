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Facebook hesabınızdan silmeniz gereken 12 şey!

Sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe daha bilinçli olsalar da, uzmanlar Facebook kullanıcılarını kötü niyetli kişilere karşı uyarıyor.



Son olarak, Cambridge Analytica isimli bir şirketin, 87 milyon Facebook kullanıcısının bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıkmıştı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, ABD Senatosu'na konuyla ilgili olarak ifade vermişti.

  • 24 Nisan 2018, Salı 16:22
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