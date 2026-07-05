Trabzonspor'un yeni sezonda vermek istediği şampiyonluk mücadelesinin en değerli parçalarından biri olması beklenen Ruslan Malinovskyi, şehre ayak bastı. Sezonun bitmesinden kısa süre sonra transferi duyurulan Ukraynalı futbolcu, takımın hazırlık çalışmalarına katılacak. "GEREKLİ BİLGİLERİ ALDIM!" Deneyimli orta saha Trabzon Havalimanı'nda yaptığı açıklamada; "İlk günden itibaren Trabzonspor'un ilgisinin ciddi olduğunu gördüm. Daha önce takım arkadaşlarımdan Ekuban'dan burada olan Zubkov ve Batagov da vardı. Onlardan gerekli bilgileri aldım. Hocamız ile olan görüşmeler futbol adına beni çok etkiledi. Kulübün Avrupa Ligi'nde oynayacak olması da benim için etkiliydi. Herkese teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ruslan Malinovskyi serbest statüden Trabzonspor'a imza attı



"BURAYI UZUN ZAMANDIR BİLİYORDUM"



"Onlara yol göstermeye çalışacağım. Uzun yıllar Ukrayna'da oynadığım süre boyunca devre arası kamplarını Türkiye'de yapardık. Ülke insanı hakkında sevgi dolu ve tutkulu olduklarına dair bilgilerim vardı. Burayı biliyorum, ne kadar güzel bir yer olduğunun farkındayım. Kültürler farklı ama hep aynı şeyi söylerim; kültürlere ayak uydurmalıyız. Lige bakacağız, hazırlıkları iyi yapmamız gerekiyor. Sonrasına elbette bakacağız. Farklı rollerde oynayabiliyorum.



"TAKIMIN NEREDE İHTİYACI VARSA ORADA OYNARIM!"



Daha çok orta sahadan savunmaya yaklaşıp oyunu kuran mevkide oynadım. 10 numarada da oynadım. Takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Farklı rollerde oynayabilen bir oyuncuyum." Takvim Kaynak Tercihleri