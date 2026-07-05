Trabzonspor'un yeni transferleri Ruslan Malinovskyi ve Noah Saviolo Trabzon'a geldi
Süper Lig'in dev ekiplerinden Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Ruslan Malinovskyi ve Noah Saviolo, imzalarını attıktan sonra izinlerini tamamlayıp Trabzon'a ayak bastı. İki futbolcu, bordo mavililerin hazırlıklarına dahil olacak.
Trabzonspor'un yeni sezonda vermek istediği şampiyonluk mücadelesinin en değerli parçalarından biri olması beklenen Ruslan Malinovskyi, şehre ayak bastı. Sezonun bitmesinden kısa süre sonra transferi duyurulan Ukraynalı futbolcu, takımın hazırlık çalışmalarına katılacak.
"GEREKLİ BİLGİLERİ ALDIM!"
Deneyimli orta saha Trabzon Havalimanı'nda yaptığı açıklamada; "İlk günden itibaren Trabzonspor'un ilgisinin ciddi olduğunu gördüm. Daha önce takım arkadaşlarımdan Ekuban'dan burada olan Zubkov ve Batagov da vardı. Onlardan gerekli bilgileri aldım. Hocamız ile olan görüşmeler futbol adına beni çok etkiledi. Kulübün Avrupa Ligi'nde oynayacak olması da benim için etkiliydi. Herkese teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"BURAYI UZUN ZAMANDIR BİLİYORDUM"
"Onlara yol göstermeye çalışacağım. Uzun yıllar Ukrayna'da oynadığım süre boyunca devre arası kamplarını Türkiye'de yapardık. Ülke insanı hakkında sevgi dolu ve tutkulu olduklarına dair bilgilerim vardı. Burayı biliyorum, ne kadar güzel bir yer olduğunun farkındayım. Kültürler farklı ama hep aynı şeyi söylerim; kültürlere ayak uydurmalıyız. Lige bakacağız, hazırlıkları iyi yapmamız gerekiyor. Sonrasına elbette bakacağız. Farklı rollerde oynayabiliyorum.
"TAKIMIN NEREDE İHTİYACI VARSA ORADA OYNARIM!"
Daha çok orta sahadan savunmaya yaklaşıp oyunu kuran mevkide oynadım. 10 numarada da oynadım. Takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynarım. Farklı rollerde oynayabilen bir oyuncuyum."
3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILDI
Trabzonspor'dan KAP' yapılan açıklamada; "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
9 GOLDE ADI VAR
Malinovskyi geçen sezon Genoa formasıyla çıktığı 35 karşılaşmada 6 gol atıp 3 de asist yaptı. 2.282 dakika sahada kaldı.
NOAH SAVIOLO DA GELDİ
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı bir başka futbolcu olan Noah Saviolo da şehre geldi. Genç futbolcu; "İki kanatta da oynayabilirim. Sağ veya sol fark etmez. Tek bir hedefim var; takımım için elimden geleni yapıp kazanmasını sağlamak." dedi.
11.5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." ifadelerini kullanılmıştı.