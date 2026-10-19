Trendyol Süper Lig 'in 9. haftasında Galatasaray 'ın sahasında Fenerbahçe 'yi konuk edeceği derbinin tarihinde değişiklik yaşanabilir. Türkiye Futbol Federasyonu 'nun daha önce 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağını açıkladığı karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınması gündeme geldi.

Fenerbahçe son maçında Alanyaspor'u 3-0 yendi. (Fotoğraf: İHA)

KRİTİK TOPLANTIDA KARAR VERİLECEK

TFF Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim Salı günü Riva'da gerçekleştireceği toplantıda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihinin ele alınması bekleniyor.

Toplantıda karşılaşmanın mevcut programda kalması veya bir gün öne çekilmesi konusunda karar verilebileceği ifade ediliyor.