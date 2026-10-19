Süper Lig'e derbi ayarı! Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi değişebilir
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihinde değişiklik gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim Salı günü Riva'da yapacağı toplantıda, 26 Ekim Pazartesi gününe planlanan karşılaşmanın bir gün öne alınması değerlendirilecek.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbinin tarihinde değişiklik yaşanabilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağını açıkladığı karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınması gündeme geldi.
KRİTİK TOPLANTIDA KARAR VERİLECEK
TFF Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim Salı günü Riva'da gerçekleştireceği toplantıda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihinin ele alınması bekleniyor.
Toplantıda karşılaşmanın mevcut programda kalması veya bir gün öne çekilmesi konusunda karar verilebileceği ifade ediliyor.
DERBİ NEDEN PAZARTESİ GÜNÜNE ALINMIŞTI?
Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Eylül'de açıkladığı lig programında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 26 Ekim Pazartesi gününe planlamıştı.
Federasyon, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak güvenlik tedbirlerini dikkate alarak bu kararı vermişti.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi için açıklanan mevcut tarih 26 Ekim Pazartesi, saat 21.30.
Karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınması ihtimali bulunurken TFF tarafından henüz resmî bir tarih değişikliği duyurulmadı. Yeni maç programı, federasyonun vereceği kararla kesinleşecek.