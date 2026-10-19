UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Süper Lig'e derbi ayarı! Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi değişebilir

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihinde değişiklik gündeme geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim Salı günü Riva'da yapacağı toplantıda, 26 Ekim Pazartesi gününe planlanan karşılaşmanın bir gün öne alınması değerlendirilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Süper Lig'e derbi ayarı! Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi değişebilir

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbinin tarihinde değişiklik yaşanabilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağını açıkladığı karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınması gündeme geldi.

Fenerbahçe son maçında Alanyaspor'u 3-0 yendi. (Fotoğraf: İHA)Fenerbahçe son maçında Alanyaspor'u 3-0 yendi. (Fotoğraf: İHA)

KRİTİK TOPLANTIDA KARAR VERİLECEK

TFF Yönetim Kurulu'nun 20 Ekim Salı günü Riva'da gerçekleştireceği toplantıda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihinin ele alınması bekleniyor.

Toplantıda karşılaşmanın mevcut programda kalması veya bir gün öne çekilmesi konusunda karar verilebileceği ifade ediliyor.

Galatasaray son maçta Gençlerbirliği deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. (Fotoğraf: AA)Galatasaray son maçta Gençlerbirliği deplasmanından 1-0 galip ayrıldı. (Fotoğraf: AA)

DERBİ NEDEN PAZARTESİ GÜNÜNE ALINMIŞTI?

Türkiye Futbol Federasyonu, 15 Eylül'de açıkladığı lig programında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini 26 Ekim Pazartesi gününe planlamıştı.

Federasyon, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak güvenlik tedbirlerini dikkate alarak bu kararı vermişti.

Derbinin tarihi için gözler TFF'nin toplantısında olacak. (Fotoğraf: AA)Derbinin tarihi için gözler TFF'nin toplantısında olacak. (Fotoğraf: AA)

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi için açıklanan mevcut tarih 26 Ekim Pazartesi, saat 21.30.

Karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alınması ihtimali bulunurken TFF tarafından henüz resmî bir tarih değişikliği duyurulmadı. Yeni maç programı, federasyonun vereceği kararla kesinleşecek.

Galatasaray transferde rotasını belirledi! Şampiyonlar Liginde gol atan yıldız kiralanabilirGalatasaray transferde rotasını belirledi! Şampiyonlar Liginde gol atan yıldız kiralanabilir
Galatasaray transferde rotasını belirledi! Şampiyonlar Ligi'nde gol atan yıldız kiralanabilir
Fenerbahçede Marco Asensio bilmecesi! İşte yanıt bekleyen sorularFenerbahçede Marco Asensio bilmecesi! İşte yanıt bekleyen sorular
Fenerbahçe'de Marco Asensio bilmecesi! İşte yanıt bekleyen sorular
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'e derbi ayarı! Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi değişebilir-5 Süper Lig'e derbi ayarı! Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi değişebilir-6 Süper Lig'e derbi ayarı! Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi değişebilir-7
Akyazı'da dev maç! Hocalardan ilk 11'de sürpriz tercihler
SONRAKİ HABER

Akyazı'da dev maç! Hocalardan ilk 11'de sürpriz tercihler
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Süperlig

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler