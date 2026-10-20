Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için son karar: TFF dev maçın 26 Ekim Pazartesi oynanacağını açıkladı
Derbi tarihine TFF noktayı koydu. Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi. Dev randevu 26 Ekim Pazartesi saat 21.30’da oynanacak.
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Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
DERBİ TARİHİ DEĞİŞMEDİ: 26 EKİM PAZARTESİ
Derbinin oynanacağı tarihin değiştirilmesi gündeme gelirken, bugün yapılan TFF yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihi değişmedi.
Derbi maç daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da oynanacak.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Süperlig